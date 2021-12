Spider-Man: No Way Home | El singular actor que quedó fuera debido a la eliminación de una escena y no sabías

No cabe duda que Spider-Man: No Way Home está generando altas expectativas en los fanáticos, que no solo están ansiosos de ver a Tom Holland enfrentarse a todos los villanos de Spider-Man, sino también a la posibilidad de ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Pese a que se han filtrado varios detalles, este último solo lo podremos saber el próximo 15 de diciembre, el día del pre estreno de la cinta en los diferentes cines de Chile.

A pocos días del estreno mundial de la película dirigida por Jon Watts, Holland, el protagonista de esta nueva entrega fue entrevistado por varios medios con el objetivo de obtener alguna que otra premisa.

Sin embargo, fue en el programa The Graham Norton Show, donde la estrella reveló que un particular actor quedó fuera luego de la eliminación de una escena del próximo filme.

La escena que fue eliminada de Spider-Man: No Way Home y dejó fuera a un particular actor

En la entrevista, el actor contó que grabar Spider-Man: No Way Home fue bastante cansador, sin embargo, dijo que su hermano, Harry, siempre le decía que no debía quejarse porque es el Hombre Araña y podía con todo.

Luego agregó que al día siguiente, el director le comentó que necesitaba a alguien que hiciera de ladrón para que sea capturado por Spider-Man, y le preguntó si su hermano podría interpretar el papel.

Después de que Harry actuara brevemente le dijo a Tom "puedes quejarte tanto como desees. Eso fue brutal". Dándole la razón de que las filmaciones son agotadoras.

Eso no fue todo, porque el actor que da vida a Spider-Man dijo que después de ver la película, se dio cuenta que habían eliminado la escena donde aparecía su hermano, por lo que habría sido una broma cruel para el menor.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home?

La nueva pelícual de Spider-Man llegará a los cines del país de manera oficial el próximo 16 de diciembre. En el resto del mundo, se podrá ver a partir del viernes 17.