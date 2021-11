La productora de Spider-Man: No Way Home Amy Pascal, habló sobre el futuro de Tom Holland como el Hombre Araña.

Spider-Man: No Way Home | Sony y Marvel Studios confirman nuevas películas de Spider-Man ¿Continúa Tom Holland?

Tanta es la expectativa sobre Spider-Man: No Way Home, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel que a pocas horas del inicio de la preventa de entradas, varios sitios web de diferentes cines presentaron algunos colapsos.

El denominado Spider Monday llegó con varias novedades como tres nuevos pósteres de la película y un nuevo teaser tráiler que muestra algunas escenas extendidas que no se habían revelado anteriormente.

Es que quedan muy pocos días para el estreno oficial de Spider-Man: No Way Home el próximo 16 de diciembre, la última película de la trilogía que comenzó con Spider-Man: Homecoming en 2017 y continuó con Spider-Man: Far From Home de 2019.

Eso no es todo porque además, recientemente la productora Amy Pascal habló sobre el futuro del destacado actor Tom Holland como Spider-Man en futuras producciones.

¿Cuáles son los planes de Sony y Marvel para Spider-Man de Tom Holland?

De acuerdo a lo que conversó Pascal con el medio Fandango, Spider-Man: No Way Home no será la última película de Spider-Man.

"Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel. No es la última película de Spider-Man", reveló Pascal. "Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestro MCU"

Por lo tanto, los fanáticos se pueden quedar tranquilos porque la película que se estrena el mes de diciembre no será el final ya que Marvel Studios y Sony seguirán trabajando juntos como socios.