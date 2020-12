Disney Plus: La nueva película de Pixar "Soul" tiene a su primer protagonista afroamericano

La última obra maestra de Pixar, Soul, está finalmente Disponible en Disney +. La historia de un profesor de banda de secundaria llamado Joe Gardner (Jamie Foxx) que sueña con tocar en su banda de jazz favorita, pero se encuentra desconectado de su cuerpo en la víspera de su gran oportunidad y se ve obligado a hacer un atrevido intento por reunir su alma con su cuerpo, con la ayuda de 22 (Tina Fey), un alma que simplemente no está lista para empezar a vivir.

Soul es la última película de Pete Docter, el conceptualista de gran mentalidad detrás de Inside Out and Up, lo que significa que juega con grandes ideas sobre el significado de la vida, nuestra propia mortalidad y el proceso creativo. de manera caricaturizada.

Durante una de entrevista para el New York Times, los miembros del elenco Jamie Foxx, Angela Bassett, Phylicia Rashad y Tina Fey, junto con los cineastas Pete Docter y Kemp Powers, hablaron sobre centrar esta historia en un protagonista afroamericano y retratar auténticamente la experiencia de las personas afrodescendientes.

"Para mí, Joe representa a muchas personas que no están siendo vistas en este momento", dijo Jamie Foxx, quien proporciona la voz de Joe. “Joe está en todos nosotros, independientemente del color. Ser el primer protagonista negro en una película de Pixar se siente como una bendición, especialmente durante este tiempo en el que todos podríamos necesitar un poco de amor y luz adicionales ".

Sabiendo que su trabajo en "Soul" sería analizado minuciosamente, el director Pete Docter, el coguionista Mike Jones y la productora Dana Murray, quienes son blancos, se propusieron crear un personaje que fuera creíble, evitando los estereotipos del pasado.

El elenco de la película en la exposición Disney D23

Docter comenzó a preguntarse sobre los orígenes de las personalidades humanas y si las personas nacieron destinadas a hacer ciertas cosas. Jones agregó: "En nuestro primer encuentro, me dijo:" Piensa en una idea que se desarrolla en un lugar más allá del espacio y el tiempo, donde las almas reciben su personalidad ".

El director dijo que él y Jones trabajaron durante unos dos años para desarrollar a Joe, un músico y profesor de música de secundaria de Queens. Pero faltaba algo. "Queríamos a alguien que pudiera hablar con autenticidad sobre este personaje y aportarle algo de profundidad", dijo Docter. "Fue entonces cuando apareció Kemp Powers", como codirector de la película.

Sobre esto Powers señaló que entendió los peligros de su papel: "Algunas personas podrían disfrutar la idea de decir que hablan en nombre de los negros, los estadounidenses negros, lo que sea: no soy una de esas personas", dijo, y agregó: "Soy absolutamente un Hombre negro, y conozco mi historia; al mismo tiempo, no puedo hablar por todos los hombres negros que son de Nueva York; No puedo hablar por mi generación ".

Reflexionando sobre la creación de "Soul", Powers dijo: "Cuando alguien me dijo que yo era el primer director negro de Pixar, dije que no podía ser correcto. Espero que esto sea un indicador de cambios que serán bastante rápidos. Hay más animadores de color y mujeres en el negocio que hace 15 o 20 años", Concluyó diciendo que: "Es triste que haya tardado tanto, pero me alegro de que finalmente llegue.