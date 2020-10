"Soul": Nueva película de Pixar no llegará a los cines y salta directo al streaming

Si bien fue rumor durante meses, ahora la noticia está confirmada: "Soul", la más reciente película de Pixar, finalmente no se estrenará en cines y sólo verá la luz vía streaming, según lo dio a conocer Disney este jueves.

Pero la película no debutará en cualquier fecha, ya que su estreno fue programado para el próximo 25 de diciembre en el servicio Disney+, o sea en plena Navidad.

Con esto, el trabajo de animación recibe el mismo tratamiento que han sufrido otros grandes estrenos de Disney debido a la pandemia. Está el caso de la adaptación literaria "Artemis Fowl" y la bullada llegada de "Mulan" hasta la plataforma de streaming, en una decisión que incluso provocó una intensa reacción opositora de parte de los dueños de cines en el mundo.

"Soul" propone un viaje desde las calles de Nueva York a los reinos cósmicos para descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de la vida: ¿Alguna vez te has preguntado de dónde provienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que te hace ser... tú?.

