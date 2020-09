"Son todos bien mediocres": José Antonio Neme lanza un duro análisis sobre la TV chilena

José Antonio Neme no para y volvió a disparar contra la televisión chilena, esta vez en un análisis general mientras conversaban con Julio César Rodríguez junto a Katherine Salosny y Rodrigo Herrera, en el programa de Instagram "¿Y cómo se llamaría?".

Allí, el periodista y rostro de La Red indicó que "hay varios factores que explican el éxito de un programa u otro. Primero, yo creo que en televisión no hay mucho talento, en la televisión chilena. Son todos bien mediocres y a todo nivel, en cámara y fuera de cámara".

"La televisión chilena en general históricamente es bien mediocre, desde Don Francisco en adelante. No es una televisión que genere contenidos espontáneos, sino que los copia o los rearma. No somos una televisión que genere contenidos al estilo norteamericano, inglés", resaltó.

Es por eso que recalca que "no hay grandes pensadores, no hay equipos de guionistas que escriban maravillas, sino que simplemente hemos recauchado lo que la televisión ya hizo en la década del 60, 70, en fin".

Además, "no hay un talento creador, así potente como en otros lugares. Tampoco hay mucho carácter, ni tampoco hay sangre... Sangre, me refiero como al carácter de la emoción de Argentina, la española, porque tú en televisión subes dos decibeles y ya eres un mal educado, todos tienen que ser buenos. Hay un buenismo en el set. Ese buenismo mentiroso, donde hay que sonreír".

De ahí que su conclusión es que "tampoco hay emoción, no hay pulso, no hay nada. La televisión chilena en la dictadura, la transición o como lo quieran llamar, se convirtió como en una casita de muñecas, con las ventanas cerradas, con todo cerrado... En un micromundo que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando afuera".

"Y la gente se lo tragó porque veníamos de la dictadura, entonces no tenía mucho que mirar, no había mucho más para entretenerse que eso. Luego viente una especie de complacencia comercial. La televisión chilena se estancó, se estacionó, pero la audiencia cambió mucho más rápido que la televisión", remató.

Todo esto para terminar alabando el camino que ha tomado "Contigo en la Mañana", con el equipo encabezado por Julio César Rodríguez, que ha logrado posicionarse como uno de los matinales más vistos en los últimos meses.