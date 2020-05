¡Dejen todo lo que están haciendo! Debuta el trailer de la temporada final de "Shingeki no Kyojin"

"Shingeki no Kyojin" es una de las series más populares a nivel mundial en materia de animé y ahora acaba de presentar un adelanto para lo que será su temporada final al aire.

Eso sí, la producción de los últimos episodios llega con unos cambios: Wit Studio, los responsables de las tres primeras temporadas no serán los encargados de poner punto final a la historia. En su reemplazo entró al panorama MAPPA, otro estudio con títulos reconocibles como "Yuri on Ice!!", "Dororo" y "Kakegurui XX".

Yuichiro Hayashi ("Dorohero", "Garo the Animation", "Kakegurui") se investirá con el rol de director, mientras que Hiroshi Seko ("Ajin", "Vinland Saga") será el guionista. El diseño de personajes será responsabilidad de Tomohiro Kishi ("Dorohedoro"). Eso sí, el elenco de voces mantendrá su nómina, para la tranquilidad de los fanáticos.

La cuarta temporada y final de "Shingeki no Kyojin" aún no tiene fecha de estreno. Pero para calmar las ansias, junto con este trailer también llegó el adelanto y anuncio de "Attack on Titan Chronicle", una película que reúne los momentos más icónicos de las tres temporadas previas y que debutará a mediados de julio, en la previa al estreno de los últimos episodios de la franquicia.

Al parecer este será el último proyecto donde se involucró WIT Studio antes de pasarle la posta a MAPPA y debería llegar a los cines de Japón a partir del 17 de julio. Sobre el estreno en el resto del mundo, la posibilidad se mantiene en reserva.