Confirman a la villana de la serie She-Hulk

Jameela Jamil será la actriz responsable de interpretar a la villana en la próxima serie Marvel sobre el personaje de She-Hulk.

La actriz, reconocida por su trabajo en The Good Place, se sumó a la producción para interpretar a Titania, según confirmó The Hollywood Reporter, tras la filtración del sitio The Illuminerdi.

Jamil estará a cargo de una antagonista que tiene un perfil al estilo Kardashian como influencer en redes sociales cuando ronda los 30 años, eso sí con un giro oscuro: es la malvada Titania.

Por el momento, dentro de la producción este personaje se conoce como Lucy. Pero, en los cómics, Mary McPherran, quien luego se trasformar en Titania, nació de manera prematura y creció como una pequeña, desaliñada y tímida adolescente de Denver, Colorado.

Víctima de un incansable bullying en el colegio, Mary soñaba con superhéroes y se proyectaba adquiriendo superpoderes. Durante Secret Wars, Denver se convirtió en parte del Battleworld.

Mary, junto a su única amiga Marsha Rosenberg, fueron descubiertas por el Doctor Doom, quien terminó ofreciéndoles poderes gracias al uso de tecnología alienígena, a cambio de su ayuda. Ambas aceptaron.

Así, Marsha se convirtió en Volcana y Mary ganó fuerza sobrehumana, energía y durabilidad, convirtiéndose en Titania.