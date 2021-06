Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings presenta nuevo trailer con un viejo conocido

Mientras se prepara para estrenar Black Widow a principios de julio, Marvel quiso recordarles a los fanáticos una de sus próximas atracciones y por eso presentó el segundo trailer para lo que será Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings.

Aparte de mostrar su pirotecnia, el adelanto busca expandir los alcances de la historia y sobre todo su lado emotivo, vinculado a la herencia familiar del superhéroe mitad chino, mitad americano.

Pero además trae un vistazo a un viejo conocido: La Abominación, ese personaje villano que los fanáticos conocieron en 2008, cuando se enfrentó al alter ego del Dr. Banner en The Incredible Hulk. En ese entonces, la versión humana fue interpretada por Tim Roth, por lo que no sería extraño ver al actor en esta película.

La entrega está protagonizada por Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh, Fala Chen, Florian Munteanu y Ronny Chieng.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tiene proyectado su estreno para el próximo 3 de septiembre.