A días del estreno de Spider-Man: No Way Home, la película que promete ser la mejor del año, Marvel Studios confirmó un nuevo proyecto que tiene relación con Shang-Chi, el personaje que nos introdujeron este año en Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos.

La producción que giraba en torno a Simu Liu, quien debía enfrentar su pasado cuando pensaba que lo había logrado dejar atrás, debutó durante la primera semana de septiembre.El reparto lo completaba Tony Leung (Wenwu), Awkwafina (Katy) y Michelle Yeoh (Jiang Nan).

Sin embargo, más allá de esta película, no se conocían cuáles eran los planes de Marvel para el superhéroe, hasta hoy.

Esto porque este lunes, el director Destin Daniel Cretton habló en exclusiva con Deadline y confirmó que llegó a un acuerdo con Disney para la realización de una secuela del primer superhéroe chino. Por lo que se espera que durante los próximos meses se de a conocer mayor información sobre el título y la trama de la nueva película.

Eso no es todo, porque el cineasta también fue anunciado para estar al frente de una nueva serie de televisión que llegará a Disney Plus, aunque todavía no se han revelado los detalles de cuál será.

“Destin es un colaborador increíble que aportó una perspectiva y una habilidad únicas a Shang-Chi y La leyenda de los diez anillos . Pasamos un tiempo fantástico trabajando juntos en la película y él tiene tantas ideas interesantes para que las historias cobren vida en Disney +, por lo que estamos encantados de expandir nuestra relación con él y estamos ansiosos por comenzar", aseguró Kevin Feige.

Por ahora, solo queda ser pacientes y esperar a la confirmación de nombres y fechas de estreno.