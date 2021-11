Para nadie es una duda que Sex Education es una de las mejores series de Netflix del último tiempo. Esta serie es una de las pocas que consiguió mostrar como es la sexualidad en la adolescencia sin presentarla como tabú.

El pasado 17 de septiembre, la serie protagonizada por Emma Mackey y Asa Butterfield, estrenó su tercera temporada, la que ha tenido un gran recibimiento del público debido a los temas que trató.

En esa entrega se abordó no solo la sexualidad, sino también la discriminación que sufren las personas que son autodenominadas no binarias y las consecuencias de estos abusos. Quien protagonizó este sentimiento fue justamente Aimee Lou Wood.

La actriz que dio vida a Aimee Gibbs, una de las mejores amigas de Maeve y uno de los personajes más icónicos de la serie. Pese a que su personaje es uno de los más queridos por los fans debido a que tuvo que enfrentar la dureza del abuso, lo cierto es que Aimee quería interpretar a otra persona.

¿Qué personaje quería ser Aimee?

De acuerdo a lo que manifestó la propia actriz en una entrevista, antes de recibir los guiones de Aimee, leyó los de lily. “Pasé esta audición que era para Lily, todo lo que vi fueron sus lados así que no leí el resto del guión. Pensé que era muy graciosa y el programa me parecía increíble. Luego mi amiga, debido a su trabajo en ese momento leyó los guiones y me preguntó por qué no iba por Aimee”, dijo.

Luego, agregó “fue después de la tercera audición que me dijeron que no iba a salir como yo quería con Lily y yo estaba como está bien, pero fue triste porque realmente me encantó el programa y fue la primera cosa durante tanto tiempo que me emocionó mucho”. Aunque, a pesar de sus primeros pensamientos, la producción enseguida le pidió que se postule para el papel para el que fue escogida.

“Luego dijeron: ¿puedes venir mañana con el personaje de Aimee? Y recordé a mi amiga diciéndolo. Me reí mucho porque algunas de las cosas en ese guión eran cosas textuales que he dicho en mi vida”, concluyó la intérprete de Sex Education.