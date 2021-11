Los anuncios de Marvel Studios comenzaron ese viernes en el Disney+ Day y se dieron nuevos vistazos a las producciones que tendrá el UCM en el streaming.

Uno de los anuncios más esperados fue el de Secret Invasion, serie que ya estaba confirmada y tendrá por primera vez en la pantalla la historia de los cómics (y que ya se tanteó de alguna forma en Captain Marvel) cómo los Skrulls se esconden en la Tierra.

Esta raza de aliens que fue presentado en la película de Carol Danvers y tienen la habilidad de copiar el aspecto físico de alguien, fueron mostrados de manera amigable en la película, pero en los cómics los Skrulls muchas veces han sido villanos y contrincantes de los Vengadores.

Temática que se planea explorar en Secret Invasion y tiene como confirmados de protagonistas a Samuel L. Jackson como Nick Fury y Ben Mendelsohn como Talos, el Skrull que apareció en Captain Marvel y también en Spider-Man: Far From Home. Además, será el debut de la actiz Emilia Clarke (Game of Thrones) en el Universo Marvel.

Revisa a continuación la imagen de Nick Fury para la serie Secret Invasion que fue anunciada en el evento Disney+ Day de hoy, pero que por ahora no tiene fecha de estreno confirmada: