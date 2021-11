Mañana viernes 12 de noviembre se celebrará el Disney+ Day, un evento mundial de la plataforma de streaming para homenajear a su audiencia con contenido nuevo, experiencias para fans y mucho más.

Disney+ Day es una celebración internacional especial para fans, con motivo del segundo aniversario de Disney+ en el mundo.

El evento incluye estrenos de películas, series, especiales y cortos en Disney+, así como la distribución de noticias y contenidos con novedades de los próximos estrenos, adelantos y clips exclusivos. Igualmente, habrá apariciones de talento creativo y estrellas de Disney+ en diversos ámbitos.



¿A qué hora es y dónde ver Disney+ Day?

El evento mundial Disney+ Day comienza mañana viernes 12 de noviembre, desde las 11.00 am (Chile), en las cuentas oficiales de @DisneyPlusLA en Twitter, Facebook e Instagram.



Horario por país

- Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 8.00 am

- Perú, México, Ecuador, Colombia y Panamá: 9.00 am

- Bolivia, Venezuela, Paraguay, Puerto Rico y República Dominicana: 10.00 am

- Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 11.00 am

¿Qué novedades habrá?

Los fans podrán disfrutar de adelantos, nuevos tráileres, clips exclusivos y apariciones de creadores de Disney+ y protagonistas de los próximos contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Los suscriptores de Disney+ podrán ver contenidos exclusivos de Pixar Animation Studios, que se estrenarán a la 13.00 pm (Chile) y de Marvel Studios a la 13:45 pm (Chile), junto a otros adelantos sorpresa.

Asimismo, el 12 de noviembre debutarán en Disney+ nuevos contenidos, entre ellos:

- Leyendas de Marvel Studios: Hawkeye

- Disney Entrelazado

- Encantada

- Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos

- Jungle Cruise

- Mi Pobre Angelito

- Olaf Presenta

- Hola Alberto

- The Simpsons In Plusaversary

- El Mundo Según Jeff Goldblum

- Under The Helmet: The Legacy of Boba Fett

- Marvel Studios' 2021 Disney+ Day Special

Oferta Disney+

Para celebrar los dos primeros años del servicio desde su lanzamiento a nivel global y el primer año desde su desembarco en Latinoamérica, Disney+ invita a unirse a la comunidad con una oferta especial por tiempo limitado.

Hasta el domingo 14 de noviembre, los nuevos suscriptores del servicio pueden obtener un mes en Disney+ por $1.500 pesos chilenos registrándose AQUÍ.