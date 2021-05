La Divina Comida: Sebastián Sichel y su mea culpa por el estallido social: "Me sentí absolutamente culpable"

En una nueva edición del programa culinario La Divina Comida, el pre candidato presidencial, Sebastián Sichel, compartió la mesa con los actores Fernando Gómez-Rovira y Emilia Noguera, y la periodista Magdalena Montes.

Cuando fue su turno de ser el anfitrión, Sichel fue consultado acerca de su responsabilidad en el estallido social de octubre del 2019. "Me sentí absolutamente culpable, era ministro de Desarrollo Social, no dormí en muchas noches. ‘Algo tengo que ver yo con esto’, ‘algo he hecho mal’. Me pasó personal súper súper fuerte", señaló.

Asimismo, indicó que "yo di una declaración el 18 (de octubre) en la mañana que fue bien polémica, porque yo dije que este era un problema de equidad, que para muchas familias en Chile, 30 pesos puede ser mucha plata. También me siento responsable de no haber reaccionado más rápido".

"La mitad de los chilenos vive con 400 lucas, siento que éramos indolentes. Hay una legítima rebeldía de las personas contra la política, por que dicen mis problemas a ustedes no le importan".

El candidato también hablo acerca de su vida personal en donde revelo que no sabía quien era su padre hasta que tuvo 30 años. "No sé quién es, no he visto una foto, no sé qué respira, ni come, no sabía nada".

"Después viejo me enamoré de la Barbara y dije: ‘quiero saber quién cresta soy’. No tengo idea quién es mi papá. Busqué, busqué y la Andrea, que es mi tía, me ayudó a encontrarlo. Lo encontramos. Él me llamó a la casa y me dice: ‘Hola soy Antonio Sichel. Vivo en Concepción. Me dijeron que eras mi hijo, y yo te quiero conocer, voy para allá’. Y yo me hice el choro. Dime dónde vas a estar y yo te paso a buscar".

Señaló que cuando lo vio notó que eran muy similares. "Muy parecido a mi, muy parecido a mi (..), el pensó que lo iba a jugar pero me da lo mismo (...) nos hicimos amigos, cuento corto a los 40 se murió". Así mismo habló acerca del lazo que alcanzaron a entablar y como afecto su vida.