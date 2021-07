¡Scarlett Johansson demanda a Disney por el lanzamiento de Black Widow! Actriz afirma que su contrato no fue respetado

Una situación totalmente impensada salió a la luz este jueves, en donde la reconocida actriz Scarlett Johansson presentó una demanda contra Disney, alegando que el estudio violó su contrato al lanzar la película de Marvel "Black Widow" en Disney + al mismo tiempo que se estrenaba en los cines.

Según detalla Wall Street Journal la demanda por incumplimiento de contrato se presentó en el Tribunal Superior de Los Ángeles y apunta a un nuevo fenómeno de las guerras de transmisión de estudios: los estrenos de día y fecha en cines y en las plataformas de transmisión.

La demanda afirma que al dirigir la película a las audiencias a Disney +, el gigante de los medios quería aumentar su base de suscriptores y aumentar el precio de sus acciones.

Sin embargo, eso fue a expensas de Johansson, cuya compensación se basaba en gran parte en los que ingresos que tuviera el filme en la taquilla. Señalando que ella obtuvo una promesa de Marvel de que el estreno seria en los cines.

La demanda también afirma que "las divulgaciones financieras de Disney dejan en claro que los mismos ejecutivos de Disney que orquestaron esta estrategia se beneficiarán personalmente de su mala conducta y la de Disney". expresa el documento.

La demanda busca daños no especificados y nombra a The Walt Disney Co. como el único acusado. Las afirmaciones son que el conglomerado de medios interfirió intencionalmente con el contrato de su subsidiaria Marvel con Johansson e indujo a la empresa a incumplirlo.

Su contrato detalla que habría un "amplio lanzamiento teatral de la cinta es decir, no menos de 1.500 pantallas", lo que finalmente no ocurrió como le prometieron.