La actriz Sarah Wayne Callis, quien interpretó al Lori Grimes, la esposa de Rick, en The Walking Dead, tuvo una sincera conversación con su compañero de elenco Jon Bernthal y terminó desahogándose al exponer su verdadera perspectiva sobre lo que significó para ella el hecho de que sacaran al director Frank Darabont de la serie que ahora se encuentra a punto de terminar con su temporada 11.

Frank Darabont fue el primer showrunner y responsable de la adaptación del cómic de Robert Kirkman, en 2010. El director es reconocido por sus alabadas adaptaciones de las historias de Stephen King como The Shawshank Redemption, The Mist y The Green Mile. Con ese perfil, parecía una apuesta segura para encargarse de The Walking Dear, pero sólo se mantuvo como productor ejecutivo por 19 episodios, para luego abandonar el drama televisivo.

La cadena AMC despidió al realizador por un supuesto comportamiento "errático y poco profesional", lo que posteriormente condujo a un largo litigio legal.

En la previa a que fuera comunicada su salida, en 2011, Darabont le envió un correo a su compañera productora ejecutiva Gale Anne Hurd para quejarse por los problemas de producción, donde indicó que "estoy en un estado de ira hirviente en este momento".

"Es mejor que todos, especialmente nuestros directores, se despierten y presten atención o comenzaré a matar gente y arrojar cuerpos por la puerta", añadía el texto.

En tanto, en otro correo electrónico esta vez de 2010, Darabont manifestó sin contención su molestia con dos escritores del programa, resaltando que debería haberlos "cazado y matado con un ladrillo, luego ido y quemado sus casas".

Sarah Wayne Callis sobre Frank Darabont en The Walking Dead | ¿Qué dijo la actriz?

Ahora, a prácticamente 12 años desde esos episodios, la actriz Sarah Wayne Callis se desahogó planteando su postura ante la abrupta salida de Frank Darabont de The Walking Dead.

Esto mientras conversaba con el también actor Jon Bernthal en su podcast Real Ones. Bernthal también estuvo tempranamente en la serie, donde interpretó al amigo de Rick, Shane, quien tuvo un romance con Lori y es el verdadero padre de Judith.

Sarah Wayne Callis indicó que el despido de Darabont, "para mí, se sintió como un asesinato. Las razones que nos dieron fueron 'no tiene experiencia como showrunner, le falta preparación y no sabe lo que está haciendo'".

"Y recuerdo que yo estaba como 'pero este hijo de pe***, un mes antes de que comenzáramos a grabar la segunda temporada dejó caer seis guiones completos en mi regazo y dijo 'puedes aprenderte estas líneas, no van a cambiar'", resaltó la actriz.

"Y eran maravillosas", complementó Bernthal. Ante lo que Sarah recalcó: "eran maravillosas. Y yo... Esto probablemente es algo polémico como para decirlo, pero: no puedes vencer su forma de escribir. Simplemente no puedes".

"Hay gente realmente buena que ha estado escribiendo el programa, tengo mucho amor y respeto por ellos; pero nadie escribe como Frank Darabont", remató Sarah Wayne Callis.