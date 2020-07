SNK tiene a sus favoritos para la nacional de Batalla de los Gallos: "Joqerr, Kaiser y Meta"

SNK tuvo una entrevista exclusiva en Batallón de RedGol donde reveló a sus freestylers para ganar la nacional de Red Bull Batalla de los Gallos de Chile.

"Yo creo que Joqerr, pero no el que fue a la Inter. Yo creo que él debe tener una locura, al final todos los artistas deben tener una locura para serlo. No lo conozco en persona, pero lo noto, a simple viste el debe tener una locura que lo hace decir las cosas que dice y yo creo que él demostró y tiene su nombre en la calle, pero el día en que lo llegue a proyectar en el escenario, va a ser difícil de vencer", manifestó sobre su chileno revelación.

Y agregó que "en una posible nacional de Chile, uy eso está pero… de las que más quiero ver. De los que mandaron y me dijeron, estaba ChysteMC, no sé si será cierto y bueno muchos. Metalingüística en una Red Bull va a ser una locura, Kaiser pueden decir lo que quieran de Kaiser, pero los números hablan por sí solo y para mí es una leyenda del freestyle, le guste a quien le guste. Que él va muy básico y para mi es muy difícil ganarle, yo me enfrenté con él en una final Internacional en Costa Rica, yo le decía algo y él me respondía el doble de fuerte. Creo que mi favorito es Kaiser y Meta para ganar una nacional".

Finalmente, se la jugó por otro nombre y avisó que va a disfrutar como nunca la nacional del 12 de septiembre: “también hay que ver al Menor, que venia muy bien, pero es que hay tantos en Chile, que me siento, compro unas palomitas y digo, no soy juez y no voy a competir, voy a disfrutar”.