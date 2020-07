SEO2 analiza las universitarias de Red Bull Batalla de los Gallos y revela la evolución de los host

SEO2 pasó por Batallón de RedGol y se refirió a las batallas universitarias que darán los últimos cupos a la primera fase nacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Además, se pronunció sobre la decisión de Kaiser se ausentarse de la competición y de pedir a Stigma como su reemplazo.

“Tenemos nombres destacables, yo creo que hoy por hoy nosotros no podemos subestimar a un freestyle porque no están entre los nombres que más brillan o no están en las ligas internacionales. El talento se pilla en cualquier lado, en cualquier plaza o en cualquier ciudad se están levantando talentos muy interesantes. Es un gran semillero las batallas, así que el tema de las universitarias nos puedes sorprender. Hay que tener harto ojo ahí. Voy a estar con Blazzt y Cristofebril de jurado, va a ser para mí realmente la primera fecha del año”, sentenció.

Eso no es todo, ya que el rapero también contó un poco su proceso como host y como esta función ha mutado: “Uno de los primeros roles que tuve es el de jurado en varias fechas nacionales e internacionales, y el tema de ser host me presenté de voluntario, porque sentía que tenía el conocimiento de todo lo que tenía que pasar en el evento y me sentí súper cómodo. Yo siempre he buscado marca una continuidad dentro del evento y todo, pero sin pasar a llevar el protagonismo que se merecen los freestylers, que son finalmente los que quieren ver el público. Pero con el tiempo eso ha ido cambiando, ha ido cambiado el rol y la figura del host con el tiempo, yo sigo manteniendo mi línea clásico, vieja escuela y todo, pero si vemos gente de Misionero en adelante o chicos como Cayú, que le dan su sello a las batallas de otra forma, siendo host”

De igual forma, SEO2 se refirió a la renuncia de Kaiser y manifestó que "Kaiser es un personaje, un gran amigo, gran persona, pero el personaje se lo come y el hacer estas cosas también es parte del personaje, estos gestos de nobleza. Mucha gente alegó por la ausencia de Stigma, y él es una joya de MC, pero hay que tener en cuenta que no están los mismos 32 cupos, ahora son 15. Ahora hay una camada de MC’s que en el video esperan que sean mejor, pero no es lo mismo en vivo. No hay que desmerecer a los MC’s que mandan video y lo hacen bien, si lo hiciéramos por nombre no habrían clasificaciones por video".

"Los jurados no se dejaron llevar por el nombre. Igual si Kaiser quiere ceder su puesto, bacán, que quizás por esto de la pandemia no quiso seguir, pero hay que ver, igual no entiendo para que se inscriben si al final van a ceder su puesto, pero igual está bien. Hay que esperar que dice Stigma, que si entra bien y si está Kaiser bien también, tengo aquí la lista de los participantes y están buenos, hay muchos cabros muy buenos", finalizó.