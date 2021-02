RuPaul's Drag Race: All Stars: Estos son los cambios que tendrá al nueva temporada

Los fans de RuPaul's Drag Race All-Stars 6 han encontrado un nuevo hogar junto con la participación de superestrellas del drag mundial.

ViacomCBS, la empresa matriz detrás de la transmisión en VH1 de RuPaul's Drag Race y su spin-off All-Stars, reveló el miércoles durante la transmisión del día del inversor que está apostando en grande para la próxima temporada de la serie de competencia, la serie se moverá al servicio de streaming de Paramount+.

Sin embargo, All-Stars 6 no seran los unicos que se moveran a Paramount +, si no que además se unirá el nuevo concurso de canto de la productora de Drag Race "World of Wonder" titulado "Queen of the Universe", que enfrentará a las estrellas drag de todo el mundo en un torneo de canto al estilo de Eurovisión que promete "tacones altos, altos octavas y alta competencia que te volarán la peluca ", según lo señalado por logline.

El anuncio se produce casi un año después de que Drag Race coronó a su quinta ganadora del All-Stars, la ex participante de la temporada 9, Shea Couleé.

RuPaul's Drag Race comenzó su historia con ViacomCBS el 2009, donde estrenó nuevos episodios hasta 2016. La jueza invitada Lady Gaga ayudó a la serie principal y All-Stars a dar el salto a su nuevo hogar en VH1 a principios de 2017, durante su temporada 9.

El año pasado, ViacomCBS anunció que All-Stars 5 pasaría de VH1 a la gran red premium Showtime, aunque esos planes fueron cancelados durante la pandemia. El cambio actual a Paramount + marca la primera vez que la versión estadounidense de la serie debutará a nivel nacional en un servicio de streaming, a diferencia de sus otras ediciones como RuPaul's Drag Race UK, Canada's Drag Race, Drag Race Holland, Drag Race Thailand, y The Switch de Sudamérica, que pudimos ver en nuestro país por las pantallas de Mega, aquellas producciones fueron lanzadas en Estados Unidos bajo la aplicación WOW presents Plus.

Además de All-Stars 6 y Queen of the Universe, la nueva lista de realidad de Paramount + también incluye una reunión de Real World: New York y The Challenge: All Stars.

Paramount + se lanza el 4 de marzo como un cambio de marca del servicio CBS All Access.