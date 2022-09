Este viernes, RockOut Fest sorprendió al anunciar a través de sus redes sociales que el famoso festival regresará este año al país luego de seis años de ausencia, y lo hará a lo grande.

Conocido inicialmente como Maquinaria, el evento de música se realizó bajo ese nombre durante el 2010, 2011 y 2012. Luego en 2014 volvió renovado, sin embargo, el 2016 fue la última vez que se hizo con The Offspring y Rammstein como platos principales.

Las entradas para la nueva edición que contará con una parrilla cargada de grandes artistas comenzarán a venderse el próximo martes 6 de septiembre a través del sistema Puntoticket.

¿Cuándo será el RockOut Fest 2022 y qué artistas vienen?

El RockOut Fest 2022 se realizará el próximo 10 de noviembre de 2022 en el Estadio Santa Laura Universidad Sek, Santiago y tendrá como invitado principal a la banda estadounidense The Killers.

Además, se presentará la inconfundible voz de LP, el post punk bielorruso de Molchat Doma, los clásicos de Miranda!, el indie de las Ligas Menores y el esperado regreso de Fother Muckers y We Are The Grand.