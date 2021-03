"El acné, la flacidez y las estrías son amigos": Rocío Toscano se muestra al natural a un mes de dar a luz

La actriz Rocío Toscano se mostró al natural sin maquillajes y mostrando las marcas que le dejó el embarazo a un mes de haber dado a luz a sus dos hijos, en un gesto de sinceridad que fue alabado en su Instagram.

"Un mes y una semana de post parto y el acné la flacidez y las estrías son mis nuevos amigos", advirtió la ex figura del Área Dramática de Mega.

Directa y con poco que esconder, Toscano resaltó que "es otro mi cuerpo y me encanta el proceso, sé que toma tiempo volver pero paciencia tengo de sobra. Cómo me vea es lo de menos, lo importante es cómo me sienta y ufff... me siento feliz, cansada pero feliz, poderosa y más hermosa que nunca".

Rocío Toscano ha retratado todo el proceso de su embarazo, desde su anuncio hasta el parto y al parecer ahora tiene toda la intención de continuar compartiendo registros de las experiencias que le está entregando su maternidad.

Es por eso que también comentó que "es increíble la transformación desde la fecundación, las mujeres somos lo máximo, la capacidad de crear vida, cargar tanto peso, dar a luz, amamantar, criar, amar, superarnos por y para ellos, lo damos todo, día y noche con o sin ayuda".

"Cómo no podría amarme y respetarme más? Soy una máquina y todas las mamás lo somos✨", recalcó.

"En 3 semanas empezaré con rutina de entrenamiento a ver qué resulta de eso y si es que puedo", fueron las palabras para culminar su mensaje.

