La icónica banda chilena, dio un importante anuncio el día martes. Se trata de su receso artístico indefinido, y que trae una última gira musical llamada “Voy y Vuelvo”, a modo de despedida, donde vistarán distintos puntos de Chile. En su comunicado, la banda informó que la razón principal de su pausa era tener tiempo para que los integrantes puedan dedicarse a proyectos personales, no obstante, el grupo brindó una entrevista donde explica sus razones en mayor profundidad. Revisa en la siguiente nota, qué dijeron los integrantes de Chancho en Piedra.

Descubre los motivos y razones de separación de Chancho en Piedra

Durante una conversación con Culto de La Tercera, Felipe Ilabaca, el bajista del grupo, comentó que esta decisión estaba en la mente hace un tiempo."Yo diría que desde el segundo semestre del año pasado".

Agrega, "Fue conversarlo, discutirlo, replantearlo, argumentarlo, porque una decisión de vida importante, estamos conscientes de eso. Y ese es el tiempo en que demora una decisión tan trascendental y hasta que se hace pública. Fue un tiempo en que algunos estábamos más convencidos de hacerlo que otros y fuimos conversando, discutiendo, analizando las razones que son múltiples”.

Ilabaca explica en profundidad sobre las causas del receso. “Principalmente se ampara por la necesidad de un refresco, de un cambio, de una pausa necesaria para poder dar tiempo para proyectos de vida personales, distintos, diversos entre nosotros. Precisamente porque el grupo es muy importante para nosotros también, requiere toda la atención del mundo, como la atención que le hemos dado por 29 o casi 30 años. Pero llega un momento en que, por decisiones de vida, por proyectos diversos, como ya te dije, muchas veces familiares, estaba siendo difícil darle toda la atención o iba a ser difícil en el tiempo más adelante darle toda la atención que merece. Y tal vez lo más sensato era darse una pausa, un receso indefinido, como lo hemos llamado, para cuidar precisamente el grupo. Estacionar bien el bus, dejarlo tiquitaca y en un momento tan alto en la carrera del grupo”.

Tras ser consultados por tomar una decisión de tal magnitud, en un momento donde se encuentran bien musicalmente, Felipe señala que "nosotros no estamos peleados, ni por eso estamos tomando esta decisión, sino que porque somos amigos entendemos y sabemos las necesidades y los caminos que se necesitan tomar. Y porque la amistad nos juntó, por la amistad también tenemos que decidir hacer esto y aquello. Creo que, respondiendo un poco a lo que decías antes, como si esto era triste o no es triste, por supuesto que tiene una carga emotiva muy importante, es una responsabilidad, pero también es un paso más duro".

Agrega, "Pero ¿y qué pasa si los integrantes necesitan aire? ¿Y qué pasa si las personas que están detrás de esto, los autores, los creadores, necesitan un espacio? Antes que todos somos seres humanos y después somos amigos y somos personas a las que nos unió el arte".

Voy y Vuelvo: Una despedida incierta de Chancho en Piedra

La banda brindó detalles de su última gira musical como banda. "El evento se llama Voy y vuelvo el evento, porque sentimos que la música va a quedar resonando por siempre en los corazones de las personas -explica Felipe Ilabaca-. Y nuestra amistad también es garantía de que la banda no tiene por qué cerrar para siempre sus cortinas".

Toño Corvalán, baterista del grupo, señala que, “la idea es despedirnos por la puerta grande, porque el grupo está super vigente. Nos dimos el gustito de hacer todo estos shows en el verano, recorrer de norte a sur, pasar por muchas ciudades y todos felices de ver al grupo en vivo. Entonces, creo que también teníamos esa espinita de dos años sin poder estar en contacto y viajando, porque Chancho en Piedra en un momento que se transformó en una banda de gira. O sea, todos los veranos era salir y estar en diferentes partes de Chile. Y bueno, nos dimos todos ese gustito y ahora vamos por más, vamos por otra gira para despedirnos ya oficialmente”.

Sobre sus espectáculos finales, Felipe señaló cómo serían los últimos conciertos de la banda. "Quiero que quede súper claro, a nosotros nos encanta tocar y nos encanta ser Chancho en Piedra. Es nuestra sangre, están en el ADN. Quiero decir, A no implica B. Y vamos a tratar de darle a la gente, lo que la gente espera también. Queremos celebrar con ellos. Si nosotros nos acostumbramos a hacer shows contundentes, es porque a nosotros nos gustan los shows así, contundentes. Y ojalá que tengan el aguante que nosotros también vamos a tener que necesitar en ese momento, porque vamos a tirar toda la casa por la ventana".

Finalizando, Lalo Ibeas, declaró que, "en un show como este, obviamente hay una retrospectiva. Ya no podemos decir vamos a mostrar las nuevas canciones, sino vamos a tratar de incluir de todos los discos y de todos los shows históricos, me imagino. La verdad que todavía no diseñamos el show final, pero me imagino que todos tenemos esa sensación de que en este show tiene que estar casi toda la historia".

Para la compra de entradas, debes estar atento o atenta a las novedades que surgan de esta icónica gira musical.