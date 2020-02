Resultados | Cuatro nuevos clasificados en FMS Internacional

FMS Internacional celebró su tercera jornada en México y se conocieron a cuatro nuevos freestylers clasificados a la Gran Final del 7 de marzo.

Teorema, el campeón de FMS Chile, superó sin problemas a Potencia y puso su nombre entre los mejores de Freestyle Master Series. Nitro siguió los pasos de su compatriota y derrotó a MKS por réplica.

La tercera batalla de la jornada tuvo a un tremendo RC. El mexicano mostró un alto nivel y le pasó por encima a Mr. Ego de España. Finalmente, Errecé dio la sorpresa y derrotó a Stuart para dejar a Argentina sin clasificados.

El 22 de febrero en el Teatro Caupolicán se realizará la última fecha clasificatoria de FMS Internacional con El Menor vs Trueno, Acertijo vs Yoiker, Walls vs Lobo y Blon contra Dtoke.