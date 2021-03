"Todos podemos mostrar el cu**": Residente también puso bencina a la polémica de Arcángel y Anitta

El cantautor puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido como Residente, se sumó a la polémica que detonó el reguetonero Arcángel con un mensaje que fue condenado como "machista" por parte de la opinión pública y que incluso tuvo una furiosa respuesta de parte de la artista brasileña Anitta.

Por medio de una publicación en Instagram, el ex Calle 13 hizo una reflexión sobre la problemática a medio camino entre las bromas y la seriedad, que luego tuvo una radical y explosiva respuesta de sus fanáticos. Fue un "pensamiento cervecero del día. �� �� Hablemos de culos...", dijo en el texto acompañando el clip.

"Bueno, salud, acá", partió diciendo Residente mientras bebía una de sus cervezas. "Yo, mira, personalmente por likes no enseñaría mi culo en las redes sociales".

"Peeeero... Si tuviera el culo de Anitta, así bien cabrón, estaría todos los días enseñándolo. O si tuviera el culo de Villano Antillano. O el culo de Don Omar. ¡Estaría en tanga, cabrón! Yendo a buscar las cartas al buzón, con un guille cabrón".

"Pero mi culo no es así, mi culo está lleno de barro. Una mierda 'e culo", lamentó.

Luego le dio un giro al tono de broma que tenía en un principio, para indicar: "Pensándolo bien, no importa, cabrón. Aunque tengamos el culo que tengamos lo podemos enseñar, porque eso no nos define como hombres o como mujeres".

"Así que damas o caballeros, todos podemos enseñar nuestros culos. Estamos en el 2021 y nadie nos debe juzgar por eso", recalcó.

Y luego volvió a las bromas: "Así que todos los que quieran enseñar sus culos me los pueden mandar directo a Instagram... No mentira, es un chiste. Mándamelos, por favor. Mándenmelos, ahí llegó mi novia. No me lo manden. Mándenelos... mándenmelos".

Dicho y hecho, los fanáticos de Residente comenzaron a enviarle fotos de sus traseros al músico, quien terminó compartiéndolos en masa a través de sus historias de Instagram.

Fanáticos le envía fotos de sus traseros a Residente, después de que el ex Calle 13 se sumó a la polémica por el post machista de Arcángel y la dura respuesta que recibió de Anitta.(1)

