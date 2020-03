"Quería tirarme del balcón y no sabía porqué": Residente lanza polémico y "angustiante" tema personal

Un alarmante mensaje apareció esta semana en las redes sociales de Residente. La publicación deba cuenta de una experiencia extrema que tuvo el músico, a la vez que lanzaba su más reciente tema, autizado simplemente como "René".

"Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel", parte contando el ex Calle 13.

Para luego revelar que "llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué".

El mensaje finaliza revelando que la angustiante situación se resolvió, porque "esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo".

"Al otro día comencé a escribir este tema", en referencia al sencillo para el cual estrenó también un videoclip oficial.

La canción prácticamente relata la historia de Residente, con pasajes de su infancia, las dificultades que ha tenido que enfrentar en la vida y curiosamente lo vacío, e incluso depresivo, que se siente examinando en retrospectiva lo que ha sido su ascenso a la fama.

"Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho"; "Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento a la ventana del avión"; y "Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando", son algunos de los particulares versos que se pueden escuchar en la canción, cuyo clip finaliza con René Perez Joglar derramando lágrimas.

La canción detonó todo tipo de teorías y se viralizó rápidamente en las redes sociales, por el contundente y personal contenido.

Revisa el videoclip de "René":