La noche de este viernes el Movistar Arena se desbordó de emociones, el show de Reik comenzó con la apertura de la telonera Karla Grunewaldtquien hizo cantar al público con su estilo romántico indie. Pasado las 21:00 hrs el trío mexicano hizo su entrada al recinto de Parque O´higgins con un público ansioso de corear todos sus éxitos.

Reik conquistó al público chileno con una noche romántica y bailable

Entre gritos el publico chileno recibió a Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto Marín “Bibi", quienes aparecieron en el escenario para sorprender a los asistentes con el show de su gira “En Cambio Tour”, que generó éxito de ventas en el Movistar Arena.

El público efervecente comenzó a cantar con los acordes de uno de sus más grande éxitos “Qué vida la mía”, canción que marco a los seguidores de la banda en su primer disco llamado "Reik".

El show de luces que acompañaba a tono cada canción, siguió con “Voy a olvidarte” y “Qué gano olvidándote”, baladas que hicieron que el público se tornara en un ambiente cálido que hizo olvidar el clima frío de la jornada.

Los mexicanos agradecieron estar nuevamente en tierras chilenas, haciendo saber al público que se sienten cómodos cada vez que nos visitan. Recordemos que la última vez que Reik se presentó en Chile, fue en el año 2019 pero en aquel entonces el show se realizó en el Teatro Caupolicán.

La noche continúo encendiéndose con “Noviembre sin ti”, uno de las canciones más reconocidas del grupo. Le siguió “Fui”, “Invierno”, “Inolvidable” y “Los Tragos” tema que interpretan originalmente con la argentina María Becerra.

En todo momento Jesús, Julio y Gilberto desbordaban energía en el escenario, lo que quedó plenamente demostrado en el segundo bloque del show, en donde Reik mezcló el romanticismo con el ritmo de la música urbana, logrando que el Movistar completo bailara con “Si me dices que sí” en donde se escuchó a Farruko y Camilo.

No podía faltar “Un año”, canción que grabaron junto a Sebastián Yatra que cuenta con millones de reproducciones en plataformas. El publicó no dio tregua y sin cansancio coreó los últimos hits “Sabes”, “Yo quisiera”, “Ya me enteré”, “Aleluya”, “Indeciso”.

Reik culminó la noche con el recinto de Parque O´higgins repleto bailando “Me niego" tema en que colaboran Ozuna y Wisin, cerrando el espectáculo con un público satisfecho de ver nuevamente a la banda mexicana que una vez más no decepcionó en su visita a Chile.