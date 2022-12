The White Lotus termina su nueva entrega: Conoce quién muere en final de la temporada 2

The White Lotus, la exitosa serie de HBO, acaba de finalizar su esperada segunda temporada con un capítulo de alto impacto, el cual reveló los principales secretos de la temporada, cobró algunas vidas y entregó una desoladora noticia sobre el futuro del personaje más querido de la saga.

¿Quién murió en el final de la segunda temporada?

The White Lotus concluyó su carrera de segundo año con un final lleno de giros y, como sabemos, no todos sobrevivieron. Tanya, el personaje de Jennifer Coolidge, al parecer no llegará a la tercera entrega de la ficción de HBO.

En el capítulo final del nuevo ciclo, Tanya despierta en el palazzo de Quentin y lo escucha susurrando sospechosamente con sus amigos. Dejando claro que el grupo no planea nada bueno.

Por otra parte, Portia (Haley Lu Richardson), sigue con Jack en el hotel, sin saber que él, al igual que su “tío” es parte de un plan macabro.

Tanya regresa a esa habitación y mira la foto de Quentin y Greg, pero es atrapada por Quentin,quien le miente y le dice que el nombre del vaquero de la imagen es un hombre llamado Steve, pero Tanya insiste que es demasiado parecido a su prometido.

En el bote de regreso, Quentin y sus amigos le dicen a Tanya lo mucho que tienen que trabajar para mantener sus viejos palazzos, pero son interrumpidos cuando Portia la llama al teléfono de Jack.

Tanya le cuenta a Portia lo que vio hacer a Jack con Quentin y Portia cuenta lo que Jack dijo sobre la necesidad de dinero de Quentin. De repente, Tanya lo junta con la foto de Greg, y según su acuerdo prenupcial, si ella muere, Greg se queda con todo.

"Tenemos que largarnos de aquí", decide Tanya, justo cuando Jack le quita el teléfono de la mano a Portia. Ella quiere volver al hotel, pero Jack le asegura que no hay prisa y Quentin le dice a Tanya que todavía estarán en el mar por un par de horas más.

El bote de Tanya llega, pero Quentin le dice que pasarán el día en el jate y luego Niccolo la acompañará a la orilla esa noche en un bote.

Durante la cena, Tanya vigila de cerca a Niccolo y la misteriosa bolsa negra que lleva, y se detiene cuando es hora de unirse a él en el bote, pidiendo más vino.

Por otra lado, Jack le dice a Portia que la llevará al aeropuerto y le advierte que no regrese al hotel porque es gente muy poderosa y es mejor que no se involucre con ellos.

Tanya por su parte, continúa con su intento de salir del barco y escapa, ya que está segura que Quentin y sus amigos quieren asesinarla. Cuando revisa el bolso de Niccolo encuentra cuerdas, cinta adhesiva y una pistola, por lo que sus sospechas ahora son una realidad y debe salir de allí a como dé lugar.

Cuando Niccolo irrumpe, ella lo mata a tiros y le dispara a todos quienes se le cruzan, fue afectada por lo sucedido.

Uno de los amigos de Quentin escapa y Tanya ya no tiene más balas, por lo que se desliza hacía el bote, pero lamentablemente se cae y se golpean la cabeza. En los minutos finales se ve su cuerpo sin vida flotando en el agua.