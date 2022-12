Hace poco vimos el final de la segunda temporada de The White Lotus, conoce a continuación qué actriz podría regresar en la tercera temporada.

The White Lotus: La actriz de la primera temporada que podría regresar en la tercera

The White Lotus es una serie original de HBO Max que estrenó su primera temporada durante 2021, actualmente la serie terminó su segunda temporada hace solo unos días, con un final de gran impacto.

Pero no todo son malas noticias, ya que la serie está renovada para una tercera temporada. Sin embargo, aún no se entregan muchos detalles del nuevo ciclo de la serie creada por Mike White.

¿Qué actriz de la primera temporada podría regresar?

Este nuevo ciclo podría traer de vuelta a un personaje de la primera temporada, hay que destacar que solo los personajes de Jennifer Coolidge y Jon Gries regresaron para la realización de la nueva temporada.

La actriz que podría regresar es Connie Britton, quién interpretó a Nicole Mossbacher en la primera temporada, según lo que mencionó a Deadline que su personaje podría haber regresado para la segunda temporada pero no se concretó, aunque está abierta la posibilidad de su retornó para el tercer ciclo.

Este regresó se daría debido a que Mike White, creador de la serie, la quería en la segunda temporada ya que tenía una idea para el personaje la que no pudo concretarse.

“Él quería que yo estuviera en la segunda temporada, y había una idea que me encantaba para el personaje. Nuestra intención es hacerlo en la tercera temporada. Una parte del casting no funcionó en la segunda temporada y esperamos que eso suceda en la tercera temporada. Me encantaría ver un spin-off de cada personaje en ese programa”mencionó a Deadline.

Es importante señalar que The White Lotus es la serie de un hotel en donde se sigue las vacaciones de varios huéspedes en el resort, la primera temporada se desarrolló en el White Lotus: Maui, mientras que la segunda nos trasladó al hotel The White Lotus: Sicilia, en Italia y aún no se conoce el resort que tomará lugar para el próximo ciclo.