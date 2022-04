Better Call Saul 6 | ¿Qué personaje muere en la sexta temporada y no "llega" a Breaking Bad?

Con todo llegó la sexta temporada de Better Call Saul este año, spin-off de Breaking Bad y que ha logrado hacer su propia historia de éxito desde su primera temporada.

Actualmente se estrenan los episodios de lo que será la parte final de la serie, pero divididos en dos ciclos. Y este martes con el estreno en el streaming del tercer episodio, los fanáticos tuvieron que despedir a un querido personaje de la produccióm, confirmándose su destino ya que no es un personaje de la "secuela", Breaking Bad.

¿Qué pasó en el tercer episodio de Better Call Saul y quién murió?

¡Atención! A continuación hay spoilers del tercer episodio de Better Call Saul 6. Si aún no lo ves y no quieres enterarte de lo que pasó, no sigas leyendo.

El capítulo de esta semana de la sexta temporada de Better Call Saul tuvo como protagonista a Nacho Varga (Michael Mando), quien logra escapar de Los Salamanca y se comunica con Mike (Jonathan Banks) y Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) tras ayudarles al ataque a Lalo y su familia.

Pero Fring no tiene intenciones de salvar a Nacho, pero tampoco pretende que los Salamanca lo capturen y les diga que él fue quien ordenó el ataque. Por lo mismo hacen un trato: poner a salvo al papá de Nacho a cambio de que este se deje capturar y matar.

El final del capítulo tiene a Fring y Mike entregándole a Nacho a los Salamanca, inventando una historia de que fue otro grupo quien atentó contra su familia.

El episodio termina con una gran escena en que Nacho insulta a Héctor Salamanca y su familia, y termina suicidándose ya que sabía perfectamente que no saldría vivo de ahí.

Preparándonos para Breaking Bad

Es sabido que Better Call Saul es una precuela de Braking Bad, y si bien han aparecido varios personajes con cameos de la serie original, Saul todavía no se encuentra con los hechos de la serie ni sus protagonistas Walter White (Bryan Cranston) y Jesse (Aaron Paul).

Y si bien hay personajes que obviamente se sabe que seguirán en la historia como el mismo Goodman, Mike o Fring, hay otros que son exclusivos de Better Call Saul como Kim Wexler, Lalo Salamanca y ahora el fallecido Nacho.

Por lo mismo ya se sabe por qué Nacho no estuvo en Breaking Bad, ya que muere en esta temporada, pero aún hay que conocer cuál será el futuro de los otros protagonistas, especialmente Kim, quien siendo la esposa de Saul, no participa en Breaking Bad por lo que en los próximos capítulos sabremos qué fue de su destino.