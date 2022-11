No queda nada para que se conozca al ganador de la cuarta temporada de El Discípulo del Chef, por lo que el espacio de gastronomía de Chilevisión ya definió a los finalistas que lucharan por llevarse el gran premio y también eliminó a una destacada participante.

¿Quién es la última eliminada de la competencia?

Tras una extenuante prueba de eliminación, la eliminada por decisión de los chefs fue Valentina Ramos, la ex finalista de MasterChef.

La ex MC vivió un complicado capítulo, ya que mientras preparaba su plato se sintió bloqueada y debió parar por algunos momentos. La oriunda de Lolol rompió en llanto durante la competencia señalando "no voy a seguir, me retiro".

Natalia Duco se acercó a ayudarla y a conversar con ella para tranquilizarla. "La vale es una mujer chilena aperrada, vamos con todo", le expresó la deportista.

"Me bloqueé, me volví a bloquear, eso me pasó", señaló a las cámaras. Valentina pudo finalizar la prueba, sin embargo, no fue suficiente para clasificar a la gran final.

Tras saberse el resultado, sus compañeros se acercaron a darle palabras de aliento, al igual que la conductora del espacio, Emilia Daiber. "Te adoramos. Llenaste esta cocina con tu alegría, con tu buen humor, con tu buena onda, con tus bailes. Te voy a extrañar tanto. Llegaste demasiado lejos y estoy muy orgullosa de tí", expresó la comunicadora.

Vale señaló en su despedida que participar en el espacio muy una experiencia muy bonita. "Podría haber dado más, me quedo con esa sensación, pero bueno. Tengo que irme con la cabeza en alto, me equivoqué, me caí, pero me vuelvo a parar y sigo".

¿Quiénes son los finalistas?

Los competidores que pasaron a la final de la cuarta temporada son Nicole Ángel, Yuhui Lee, Carolina Erazo, Natalia Duco y Víctor 'Zafrada' Díaz.