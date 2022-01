¿Quién es Cóndor?, la pregunta fue respondida este miércoles en el programa de Chilevisión, luego de que ¿Quién es la Máscara? emitiera un nuevo episodio en 2022 y revelara a otra más de las celebridades que participan del espectáculo durante su actual tercera temporada.

La apuesta televisiva encabezada por Julián Elfenbein pone a distintas celebridades a competir caracterizadas con disfraces únicos, coloridos y de gran tamaño, quienes cantarán cada semana frente a un jurado. Eso para que los evaluadores, junto al público, deberán averiguar quién se esconde detrás de esos trajes.

Los evaluadores son: Cristián Riquelme, ex jurado de Yo Soy; la periodista y conductora de Chilevisión Noticias, Macarena Pizarro; la actriz de cine, teatro y televisión María Elena Swett; y el periodista y conductor de televisión Cristián Sánchez.

¿Quién es la Máscara? | ¿Quién era la celebridad dentro de Cóndor?

Este miércoles, ¿Quién es la Máscara? expuso al sexto participante en ser desenmascarado con durante la tercera temporada y el personaje resultó ser la celebridad que estaba detrás de Cóndor: el comediante Mauricio Flores.

Macarena Pizarro y María Elena Swett se la jugaron con el nombre del comediante y le apuntaron. Mientras que Cristián Sánchez pensó en Fernando Solabarrieta y Cristián Riquelme apostó por Bombo Fica.

Ya sin la máscara, Mauricio comentó que "gracias por esta experiencia, ha sido gratificante. Me he acalorado mucho, pero lo he pasado bien".

"Gracias al equipo, a los diseñadores de estos trajes y al canal porque todo lo que me ha pasado en mi carrera ha estado de la mano de Chilevisión", añadió Flores.