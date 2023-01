La boyband surcoreana Super Junior regresa a Chile con su tan esperado Super Show 9: Road y es que la banda retorna al país luego de su último paso por el territorio nacional en el año 2019.

¿Quedan entradas disponibles?

El pasado 5 de enero se comenzó con la venta de entradas para el Super Show 9 y actualmente aún quedan entradas disponibles en casi todas sus categorías exceptuando los sectores de Platea Alta Silver y Tribuna Pacifico que se encuentran agotados.

Para poder comprar entradas estás se pueden adquirir mediante el sistema de Puntoticket ingresando AQUÍ.

Es importante mencionar que el precio de las entradas va desde los $40.000 a los $150.000 pesos, esto sin contar el cargo por servicio, aunque actualmente las entradas disponibles van desde los $75.000 pesos.

Puedes conocer más info sobre el precio a continuación:

¿Cuándo es el concierto?

La fecha agendada para el concierto es el martes 7 de febrero a las 20:00 horas y el recinto es el Movistar Arena, mismo que los ha acogido para conciertos anteriores.

Es importante destacar que Super Junior tuvo su última presentación en un concierto solitario en 2018 con el Super Show 7 en el Movistar Arena y además se presentaron en el SMTown Special Stage Live in Santiago en enero de 2019 en el Estadio Nacional junto con más grupos de su empresa.

Aunque en ambos casos el grupo no se presentó con su formación completa pero para este show se espera que se presente el grupo completo, si es que no se informa de lo contrario, con Yesung, Leeteuk, Donghae, Eunhyuk, Heechul, Kyuhyun, Siwon, Shindong y Ryeowook.

Con el SS9: Road los integrantes de la boyband se encuentran promocionando su onceavo álbum de estudio “The Road: Keep on Going Vol.1” y además planean hacer cantar y bailar a las ELF´s (nombre de su fans club) con algunos de sus más grandes éxitos entre los que se encuentran temas como “Black Suit”, “Devi” y “Mr. Simple”.