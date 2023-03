Se siguen sumando conciertos en Chile, y ahora informaremos sobre un tremendo espectáculo latinoamericano que no te puedes perder. Se trata de Natalia Lafourcade, compositora mexicana quien visitará nuestro país en el marco de su nueva gira musical presentando su nuevo álbum “De todas las flores”. Descubre si quedan entradas disponibles en la siguiente nota.

¿Quedan entradas disponibles para Natalia Lafourcade en Chile?

¡Buenas noticias! Aún quedan entradas disponibles para disfrutar el concierto de Natalia Lafourcade en Chile. Los tíckets disponibles son los siguientes.

DIAMANTE$ 99.990

PLATINUM$ 84.990

GOLDEN$ 69.990

SILVER$ 49.990

PLATEA BAJA DIAMANTE$ 84.990

PLATEA BAJA GOLDEN$ 59.990

PLATEA BAJA SILVER$ 44.990

PLATEA ALTA GOLDEN$ 39.990

PLATEA ALTA SILVER$ 29.990

SILLA DE RUEDAS / ACOMPAÑANTE$ 29.990

Para realizar la compra, debes acceder a la plataforma Punto Ticket.

¿Cuándo y dónde se presentará Natalia Lafourcade en Chile?

La intérprete de Hasta la Raíz, se presentará el día miércoles 16 de agosto a las 21:00 hrs en Movistar Arena.

"De Todas las Flores", su primer álbum completamente inédito en 7 años

Natalia Lafourcade creó 4 álbumes recorriendo el folclore de Latinoamérica, y ahora vuelve al terreno personal para componer nueva música.

Tópicos como la vida, muerte, el amor y el desamor, como los grandes ejes que rigen al mundo, son destacados en este álbum de celebración de la naturaleza, aceptación, inclusión, feminidad, lo ancestral, lo místico y la sanación.

“Me entretuve mucho visitando un montón de géneros y compositores bellísimos”, cuenta Natalia. “Y luego sentí una llamada interna. En medio de la pandemia, me di cuenta de que me estaba escondiendo, lo que me hizo reflexionar y entender que tenía que romper el hielo y volver al estudio de grabación”, declaró Natalia Lafourcade sobre su nuevo proyecto musical.

¡No digas que no te avisamos" Y no te quedes sin tu entrada para disfrutar este gran concierto.