Buscando su libertad y con más disparos que nunca, John Wick volvió a los cines con la cuarta entrega de una saga que cada vez presenta más muertes y piruetas elaboradas.

Keanu Reeves retoma su papel, esta vez escapando de la organización que domina el mundo criminal y lo tiene en sus ojos para acabar con su vida, pero en esta cinta tiene nuevos aliados, aunque también enemigos.

Uno de ellos es Caine (Donnie Yen), quien es obligado a ser rival de Wick por una antigua deuda con la Mesa Alta; a pesar de que en el pasado fueron amigos. Justamente este personaje y el de John son protagonistas en el final de la película.

¿Qué significa en final de John Wick y el futuro de la saga?

¡Atención! A continuación hay spoilers de John Wick 4. Si aún no ves la película o no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Primero vamos al final de la cinta, donde vemos cómo John Wick luego de lograr derrotar a El Marqués (Bill Skarsgård), liberar a Caine y también el futuro de Winston(Ian McShane) y regresarle el Continental; muere en las escaleras tras recibir tres disparos letales.

Aunque en este tipo de películas uno espera que el héroe se salve; tras esta escena vemos a Winston y El Rey (Laurence Fishburne) visitando la tumba de Wick, a quien le cumplen su deseo de ponerle "Amado Esposo" junto a su mujer en el cementerio.

La película termina sin un guiño a que John sobreviva, por lo que el futuro del personaje al menos de forma lineal ya terminó con esta cinta; salvo que quieran revivirlo de alguna forma extravagante.

Pero no es el fin del universo de estas películas; esto porque se confirmó un spin-off llamado Ballerina, personaje interpretado por Ana de Armas y ambientado en el mundo de John Wick. Por lo que ha trascendido, la cinta se ubicará entre la tercera y cuarta parte.

En cuanto a una John Wick 5; hace un tiempo se hablaba que estaba confirmada, pero esto en verdad dependía de cómo le fuera a la cuarta parte; aunque habría que descubrir cómo logran traer de regreso al personaje de Keanu Reeves.

¿Y la escena post-créditos?

A diferencia de las tres producciones anteriores, John Wick tiene una escena post-créditos en la que volvemos a ver a Caine. El asesino llega con un ramo de flores a visitar a su hija; pero luego vemos como Akira (Rina Sawayama) llega para vengarse de él por matar a su padre.

No vemos qué pasa en la siguiente escena, pero claro suponemos que uno de los dos terminará herido o muerto tras enfrentarse.

Por ahora no hay noticias de si se le dará continuidad a esta historia, más considerando que el personaje de Caine fue de lo más atractivo de esta secuela y bien podría protagonizar un nuevo proyecto o al menos aparecer en una quinta posible entrega.