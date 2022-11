The Crown comenzó su saga en el año 2016 y con el paso de las temporadas se han presentado diversas polémicas por como se cuenta la historia sobre la familia real británica. En esta quinta entrega, los columnistas de farándula han estado escribiendo notas picantes , políticos han hecho declaraciones y sus actores galardonados han publicado cartas. ¿Qué se ha dicho sobre la serie de Netflix?.

¿Qué polémicas se ha visto envuelta la serie The Crown 5?

Para comenzar a la familia real de Inglaterra no le ha gustado mucho la serie. Primero, en esta entrega aparece el ex primer ministro John Major. Después de que se revelara que un próximo episodio de The Crown aparentemente sugería que el Príncipe Carlos había insinuado a Major que quería que la reina abdicara, el político conservador declaró al Daily Mail que ese hecho en la serie era “un barril de tonterías”. Pero eso no fue todo, ya que su oficina emitió una declaración dirigida a Netflix. “Las discusiones entre el monarca y el primer ministro son completamente privadas y, para Sir John, siempre lo serán. Pero ninguna de las escenas que se representa es precisa de ninguna manera. Es pura y simple ficción”.

Días después, la actriz Judi Dench publicó su parecer en el medio The Times de Londres donde expresa que la producción es injusta y sensacionalista. “Me temo que un número significativo de espectadores, particularmente en el extranjero, puede tomar su versión de la historia como totalmente cierta”.

“Dadas algunas de las sugerencias hirientes aparentemente contenidas en la nueva serie, que el rey Carlos conspiró para que su madre abdicara, por ejemplo, o que una vez sugirió que la crianza de su madre era tan deficiente que podría haber merecido una sentencia de cárcel, esto es cruelmente injusto a las personas y en perjuicio de la institución que representan”, declaró la actriz.

Sigamos, esta quinta entrega mostrará a la legendaria Princesa Diana, es más, esta temporada comienza con su rebelión. Siempre fue un secreto a voces, el malestar que vivia la esposa del principe Carlos dentro del palacio. Este personaje será un remolino de polémicas se desataran en esta historia

Además, la nueva temporada de The Crown se verá el romance entre el Principe y Camila Parker Bowles.

El romance entre ambos será una responsabilidad de la serie en como retratar los hechos y sobre todo del actor que declaró como la trama lo volverá "incómodo y polémico”. Especificamente se mostrará la ocasión en que una conversación privada entre el entonces futuro monarca y Camila Parker Bowles fue grabada y difundida por un tabloide. Esto podría llevar a la pantalla al hijo mayor de la difunta Isabel II en medio de dialógos poco eticos y sexuales.

Muchas cosas más, han incomodado a la Corona Británica sobre la serie The Crown pero hay que recordar que es una dramatización desde su punto de vista. Aunque es inspirada en hechos reales.