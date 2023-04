Una inesperada noticia recibieron los fans de la serie The Good Doctor, luego de que se reveló que un importante personaje no regresará a la nueva temporada del drama médico de ABC protagonizado por Freddie Highmore.

La ficción de ABC se encuentra transmitiendo su sexta temporada en la cadena, en la cual los doctores han pasado por complejos momentos, por lo que se sospecha que quizás no todos estén presentes en la séptima entrega.

¿Quién no estará en la séptima temporada?

Deadline reveló que Brandon Larracuente, quien interpreta al Dr. Danny Pérez, no regresará al drama médico de ABC no regresará al nuevo ciclo de la serie. Esto debido a que el actor tendrá un rol principal en la nueva serie de drama de Dick Wolf en Prime Video de Dick Wolf llamada On Call, la cual también contará con la estrella de Pretty Little Liars, Troian Bellisario.

El Dr. Pérez de Larracuente hizo su debut en el segundo episodio de la temporada 6, junto con la Dra. Danica "Danni" Powell (Savannah Welch). Rápidamente, fue ascendido a personaje regular.

Pérez se convirtió en el nuevo interés amoroso para el Dr. Jordan Allen (Bria Samoné Henderson), pero una serie de obstáculos les impidieron entablar una relación. Esos incluyeron el reciente regreso del Dr. Jared Kalu, que puso en marcha un triángulo amoroso. Pero el mayor obstáculo de todos había sido la adicción a los opiáceos de Pérez.

¿Qué pasará en el final de temporada?

La sinopsis del capítulo final de la sexta temporada, que se estrena el próximo 1 de mayo, reveló que “Shaun y Lea se dirigen a la sala de partos y todos los del hospital también están allí, excepto una persona muy importante. Mientras tanto, un trágico accidente que involucra a Dr. Pérez y Kalu afecta a todos, incluido el Dr. Murphy”.

El elenco actualmente lo componen Hill Harper como el Dr. Marcus Andrews, Richard Schiff como el Dr. Aaron Glassman, Fiona Gubelmann como la Dr. Morgan Reznick, Will Yun Lee como el Dr. Alex Park, Christina Chang como la Dr. Audrey Lim, Paige Spara como la Lea Dilallo, Bria Samoné Henderson como la Dr. Jordan Allen and Noah Galvin as Dr. Asher Wolke.