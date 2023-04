¿Tiene fecha de estreno? The Good Doctor es renovada para una séptima temporada

Una esperada noticia recibieron los fans de la serie de Good Doctor, ya que la producción encabezada por Freddie Highmore reveló que regresará a la pantalla, al menos, por una temporada más.

La ficción de ABC se encuentra transmitiendo su sexta temporada en la cadena, en la cual los doctores han pasado por complejos momentos, por lo que se sospecha que quizás no todos estén presentes en la séptima entrega.

La sinopsis del capítulo final de la sexta temporada, que se estrena el próximo 1 de mayo, reveló que “Shaun y Lea se dirigen a la sala de partos y todos los del hospital también están allí, excepto una persona muy importante. Mientras tanto, un trágico accidente que involucra a Dr. Pérez y Kalu afecta a todos, incluido el Dr. Murphy”.

¿Cuándo se estrena la séptima temporada?

Los nuevos capítulos todavía no tienen fecha de estreno, ni tampoco se ha revelado quienes regresarán.

El elenco actualmente lo componen Hill Harper como el Dr. Marcus Andrews, Richard Schiff como el Dr. Aaron Glassman, Fiona Gubelmann como la Dr. Morgan Reznick, Will Yun Lee como el Dr. Alex Park, Christina Chang como la Dr. Audrey Lim, Paige Spara como la Lea Dilallo, Bria Samoné Henderson como la Dr. Jordan Allen and Noah Galvin as Dr. Asher Wolke.

¿Qué pasará en los nuevos capítulos?

En la nueva entrega se ha dado indicio de qué dos de los personajes más importantes de su historia, podrían estar cerca de despedirse de la trama.

Los problemas de salud del Dr Glassman, que pondrían en riesgo su continuidad como parte del equipo quirúrgico y la posible expulsión de Andrews. Después de poner en duda la toma de decisiones de Lim en el quirófano, Andrew se disculpó con su jefe de cirugía y explicó que últimamente ha estado bajo el microscopio de la junta.