¿Qué pasó con Annabelle? Twitter enloquece por el supuesto escape de la muñeca real

La muñeca está en el imaginario colectivo del mundo después de que se convirtió en la principal protagonista e impulsora de las tramas en la saga cinematográfica "El Conjuro". Pero el público también sabía que la muñeca real que inspiró a Annabelle permanecía encerrada en una caja de madera y cristal, en el museo del matrimonio Warren. Eso habría cambiado en las últimas horas.

De acuerdo con un reporte que supuestamente surgió en Facebook, pero que nadie parece encontrar, ni con links o pantallazos, la muñeca reconocida como un conducto para canalizar el mal en la tierra escapó desde la galería de los reconocidos investigadores paranormales.

O, más bien, alguien hurtó a Annabelle con fines de concretar rituales satánicos, dado el cultivado perfil de horrores que posee el objeto.

Recordemos que los sucesos vinculados a Annabelle partieron en 1970, cuando una madre compró en una tienda especializada una vieja muñeca de trapo, de la tradicional línea Raggedy Ann, para regalársela a su hija Donna, de 20 años, que estudiaba enfermería. La joven la llevó al departamento que compartí con su amiga Angie.

Con el pasar de los días comenzaron a darse los sucesos extraños. La muñeca, que siempre era dejada por su dueña en el dormitorio o en un sillón en una posición horizontal y con las piernas cruzadas, pero aparecía misteriosamente en el comedor, en posición vertical o de pie, o bien arrodillada en la puerta de entrada, como si tuviese vida.

