La comediante Belén Mora tuvo un complejo paso por el Festival de Viña del Mar 2023, dónde recibió pifias y sólo obtuvo de parte del público la gaviota de plata, a pesar que sus declaraciones posterior a enfrentarse al monstruo de la Quinta Vergara eran de tranquilidad con el paso de las semanas, la ex integrante de Morandé con Compañía analizó en profundidad las diversas reacciones luego de su presentación en el certamen viñamarino.

¿Qué ha dicho Belén Mora tras su completo paso por Viña 2023?

Fue a través de un live de Instagram junto Anita Alvarado que la comediante se desahogó realizando diversos comentarios en redes sociales, “hay personas que se creen con el derecho a ofender y que me digan ‘sabes que a mí no me gustó’ o ‘te encuentro fome’ esa no es una ofensa, es una crítica de trabajo que es válida, de una persona me la hace con respeto. Pero que me digan comunista cu… me ofende y yo me hago respetar, porque digo lo que pienso”, indicó Mora.

Luego de su presentación y todos los malos comentarios que ha recibido la comediante finalizó la conversación indicando que se encuentra en un proceso de reflexión y que se ha sentido vulnerable en los últimos días luego de su paso por Viña 2023. “A mí me catalogan de soberbia. Para que tú sepas estoy bien, pero estoy pasando por un proceso que me siento súper vulnerable, tengo pena”, aseguró Belén Mora en Instagram. “Sin embargo, estoy orgullosa y feliz, siento que estuve en el escenario más importante de Chile, lo pase increíble y voy a atesorar esta experiencia, aprender las lecciones que me deja esto. Tengo harto trabajo que hacer en el sentido de cuidarme más”, enfatizó Belén.