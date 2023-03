La comediante Belén Mora, también conocida como Belenaza, envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales, refiriéndose a su comentado paso por la última edición Festival de Viña del Mar.

Mora se presentó la tercera noche del certamen viñamarino, en donde comenzó de muy buena manera, llevándose los aplausos y las risas del público, obteniendo la gaviota de plata, sin embargo, a medida que la rutina avanzaba, se generaron las primeras pifias que hicieron que terminarán su presentación en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica.

A través de sus historias de Instagram, la comediante compartió una publicación en donde señalaba: "Gracias a quienes me envían amor y buena onda, gracias también a los que, a través de un mensaje o mail, me mandaron odio. Gracias a los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito".

Luego se refirió a los colegas. "Gracias a los que hicieron chistecitos de mí. A los que me utilizaron, gracias. Gracias a los compañeros comediantes que desaparecieron casi tan rápido como antes me pedían abrir un show".

"Gracias a todos ustedes, cambié mi forma de ver las cosas. No. Ya no cuentan conmigo, ahora mi prioridad soy yo. Deal with it", concluyó señalando.