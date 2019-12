"¿Qué canciones de tu nuevo disco son sobre mí?": Kendall Jenner mete en problemas a su ex Harry Styles con graciosa dinámica de comidas exóticas en el programa de James Corden

Una graciosa dinámica se dio en "The Late Show with James Corden" cuando el programa logró reunir a la ex pareja de celebridades Kendall Jenner y Harry Styles.

Ambos entraron en la dinámica del juego "Derrama tus tripas", en el que debían responder quemantes preguntas el uno sobre el otro o de lo contrario probar las exóticas preparaciones que tenían en frente.

El momento más candente del espacio fue cuando la modelo le preguntó al músico: "¿Qué canciones de tu nuevo disco son sobre mí?".

Styles no tuvo problema en explotar de la risa, para luego proceder a ponerse la servilleta en el cuello para terminar degustando esperma de bacalao.

El ex One Direction masticó por largo tiempo el alimento, no con buena cara, hasta que Kendall lo presionó: "¡Sólo trágatelo!". Ante lo que él sólo atinó a reírse y responder: "¿Tragar o escupir? He ahí la pregunta", detonando inevitablemente las risas del público en vivo.

Otro de los momentos destacados fue cuando Styles le preguntó a Jenner: "Eres la supermodelo mejor pagada del mundo ¿quién es la supermodelo más desagradable?".

Kendall se confesó: "Tengo la respuesta, pero no la diré", así que terminó consumiendo un smoothie de salmón.

Revisa la dinámica completa de Jenner y Styles a continuación: