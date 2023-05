Un éxito total la venta de entradas a los conciertos de Luis Miguel que logró programar un total de seis conciertos en el Movistar Arena. Las canciones del “Sol de México” no pasan de moda y sus fanáticas así lo demostraron luego de comprar las entradas en pocas horas.

El intérprete de “La Chica del bikini azul” llegará a la capital en marco de su nueva gira Luis Miguel Tour 2023 que recorrerá Argentina, Chile, Estados Unidos y México. La última presentación que realizó el cantante mexicano fue en el año 2019 y ahora vuelve a Santiago para presentarse el 21, 22, 25, 26, 28 y 29 de agosto en el recinto del Parque O’Higgins.

PuntoTicket anuncia ganadores de las entradas para Luis Miguel

Debido a que se agotaron rápidamente las entradas, PuntoTicket y la productora Fénix encargados de traer a Luis Miguel a Chile realizaron un concurso con la fans a través de su Instagram, concurso consistía en responder diversas preguntas relacionadas con el cantante, y este jueves a la 13:30 horas darán a conocer a los ganadores del concurso a través de un Instagram Live en la cuenta oficial de PuntoTicket. Además señalaron que anunciarán más sorpresas y concursos para asistir a los shows del “Sol de México”.

¿Cuál es el último álbum que lanzó Luis Miguel?

El artista mexicano lanzó su último álbum de estudio el 2017 titulado “¡México por siempre!” el cuál corresponde a su vigésimo disco, y contiene 14 canciones: La fiesta del mariachi, Sin sangre en las venas, El siete mares, El Balajú, Serenata huasteca, Que bonita es mi tierra, Los días felices, No discutamos, Llamarada, No me amenaces, Soy lo prohibido, Deja que salga la luna, Que te vaya bonito y ¿Por qué te conocí?.