Protagonista de "Stranger Things" lanza canción para su próxima película

Finn Wolfhard, actor popularmente conocido como el protagonista de "Stranger Things" e "IT", lanzó la canción "Getting Better", junto a su banda The Aubreys.

El tema está incluido en la banda sonora de su próxima película "The Turning", film de terror en el que comparte roles con Mackenzie Davis y Brooklynn Prince.

También lanzó videoclip oficial para la composición, que además muestra nuevas imágenes de la película.