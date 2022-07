Estrella de Stranger Things debuta en la dirección con una comedia de terror: Finn Wolfhard se pondrá tras las cámaras para Hell of a Summer

Porque el éxito en la actuación no es suficiente, ahora el reconocido protagonista de Stranger Things Finn Wolfhard se encuentra trabajando en el primer proyecto cinematográfico que encabezará como director.

Se trata de una comedia de terror llamada Hell of a Summer, la cual comandará en conjunto con el también actor Billy Bryk, con quien compartió roles en Ghostbusters: Afterlife.

Y no sólo dirigirán, ambos serán protagonistas de la trama que también tiene confirmado a Fred Hechinger (La calle del terror) en el elenco. Eso sí, hasta ahora el argumento de la película se mantiene bajo secreto.

La experiencia previa de Wolfhard en la dirección viene de co producir el videoclip Spendtime Palace: Sonora y también del cortometraje Night Shifts, en que dos antiguos amigos logran reconectarse al tener un inesperado encuentro.

¿Qué dice Finn Wolfhard, de Stranger Things, sobre su debut como director en el cine?

Junto con el anuncio de su proyecto cinematográfico, Finn Wolfhard aseguró que "estoy muy emocionado de codirigir mi primer largometraje".

"Tengo la oportunidad de trabajar con un elenco y un equipo increíble, y trabajar con una compañía como 30West and Aggregate es un verdadero sueño", puntualizó.

El intérprete de Mike Wheeler en Stranger Things no sólo tiene la quinta temporada de la serie de Netflix y esta película con su rúbrica en el horizonte próximo, también aparecerá en Pinocho de Guillermo del Toro, haciendo la voz de Polilla; está trabajando en la serie animada New-Gen; y también es parte de The Legend of Ochi, una película en la que una joven descubre los misterios de la comunicación en el mundo animal.