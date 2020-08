"¿Presidente?": Ministro Desbordes cayó en "pitanza" que le hizo Stefan Kramer y Francisco Saavedra

Hace un tiempo el animador Francisco Saavedra junto al imitador Stefan Kramer han tenido gran popularidad en redes sociales por sus particulares "pitanzas" que realizan a diversos personajes del mundo político y del espectáculo en su live en Instagram llamado "Socios".

Esta vez la "víctima" fue el actual ministro de Defensa, Mario Desbordes, quien recibió el llamado del comediante haciéndose pasar por el Presidente Sebastián Piñera.



"Aló Mario, habla Sebastián, ¿podemos hablar un momento? Estoy llamando desde el celular de mis nietos", le dijo el humorista. Ante la confusión, el ex timonel de Renovación Nacional le respondió, cayendo en la broma: “¿Presidente? Cuénteme…“.



La broma consistió en que el Mandatario le pedía consejos al ministro porque "Pancho Saavedra insiste en ser el animador de Viña del Mar" y Desbordes era el único quien lo "podía ayudar".



Sin embargo, debido a un "pequeño" error de Kramer, el ex diputado se dio cuenta de la jugarreta que le estaban haciendo, y le respondió "no pues Presidente, no lleve a Pancho porque sino le va a bajar el rating", lo que provocó la risa de ambos animadores.



Luego de ser descubiertos, los bromistas le preguntaron cómo se dio cuenta de que la llamada era falsa. “Tuve la duda, se parece harto la voz, pero el ‘tía Coty’ sí que no me cuadró para nada“, dijo Desbordes, y reveló que el Presidente Piñera siempre se refiere a Virginia Reginato como la "alcaldesa Reginato".

Revisa aquí la particular "pitanza":