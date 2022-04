Kanye West pasó semanas en la polémica luego de sus controversiales tweets en contra de su ex esposa Kim Kardashian y su nueva pareja Pete Davidson, situación que trajo consecuencias en su carrera artística ya que la organización de los Premios Grammy decidió sacar la participación del rapero del evento.

El gran evento que se realizará este domingo 03 de abril contaba inicialmente con el cantante de Lockdown. Sin embargo, fue sacado por su "comportamiento online preocupante", señaló su representante a Variety.

El representante de West afirmó que el equipo del artista recibió una llamada telefónica el viernes 28 de marzo informando que ya no participará en la premiación debido a su "comportamiento en línea".

La estrella del rap utilizó continuamente sus redes sociales para enviar mensajes a su ex pareja, la empresaria y figura de televisión, Kim Kardashian, en donde a través de publicaciones le señalaba que seguiría luchando por recuperar la relación. Pero eso no es todo, ya que West apuntó todos sus dardos contra la nueva pareja de la estrella de Keeping up with the Kardashians, el comediante de Saturday Night Live, Pete Davidson.

Asimismo, hace algunas semanas, el cantante de Stronger estrenó el video de Eazy, en el aparece West y Davidson en figuras de plastimación, en donde el rapero secuestra al integrante de SNL y lo entierra vivo, causando gran controversia entre fans y otras figuras del espectáculo. West está nominado a cinco premios Grammy 2022.

Los controversiales mensajes que ha compartido el cantante en la plataforma, hizo que Instagram suspendiera su cuenta por 24 horas hace algunas semanas.

El evento se realizará en Las Vegas el domingo 3 de abril de 2022 y será presentado por Trevor Noah, contra quien Kanye arremetió recientemente, luego de que el comentador político se refiriera al actuar del cantante en las redes sociales enviando su apoyo a Kim.