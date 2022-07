A las 11:30 horas de este martes 12 de julio se anunciaron a los nominados a los Premios Emmy 2022, ceremonia que se van a realizar el próximo 12 de septiembre de 2022 en Estados Unidos.

Melissa Fumero y JB Smoove fueron lo encargados de anunciar las producciones que competirán en las diferentes categorías por el anhelado galardón que otorga la Academia de Televisión de Estados Unidos.

Tal como anunciaban algunas predicciones, HBO y Netflix fueron las plataformas que obtuvieron mayores nominaciones con sus exitosas producciones originales, sin embargo, hubo algunas sorpresas como el nombramiento de algunas de las series de Hulu.

En RedGol te contamos cuáles son las principales categorías y quiénes fueron los nominados para la 74 edición de los Premios Emmy.

¿Cuáles son las categorías y quiénes fueron nominados en los Emmy 2022?

- Programas de conversación

The Dailyshow

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight

Late Night

Late Show

- Programas de competencia

The Amazing Race

Lizzo's

Nailed it

Rupaul's: Carrera de Drags

Top Chef

The Voice

- Actriz principal en serie de comedia

Rachel Brosnahan

Quinta Brunson

Kaley Cuoco

Elle Fanning

Issa Rae

Jean Smart

- Actor principal en serie de comedia

Donald Glover

Bill Hader

Nicholas Hoult

Steve Martin

Martin Short

Jason Sudeikis

- Series de comedia

Abbott Elementary

Barry

Curb your Enthusiasm

Hacks

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

What we do in the Shadows

- Actor principal en una serie o película limitada

Colin Firth

Andrew Garfield

Oscar Isaac

Michael Keaton

Himesh Patel

Sebastian Stan

- Actriz principal en una serie o película limitada

Toni Collette

Julia Garner

Lily James

Sarah Paulson

Margaret Qualley

Amanda Seyfried

- Series limitadas

Dopesick

The Dropout

Inventing Anna

Pam & Tommy

The White Lotus

- Actriz principal en serie dramática

Jodie Comer

Laura Linney

Melanie Lynskey

Sandra Oh

Resse Witherspoon

Zendaya

- Actor principal en serie dramática

Jason Bateman

Brian Cox

Lee Jung-jae

Bob Odenkirk

Adam Scott

Jeremy Strong

- Serie dramática

Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Severance

Squid Game

Stranger Things

Succession

Yellowjackets

Si quieres conocer a los nominados de todas las otras cateogrías debes ingresar a emmys.com.