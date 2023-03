Cole Sprouse habló por primera vez del término de su relación con su compañera de elenco, Lili Reinhart, el cual ocurrió durante el 2020. El protagonista de Riverdale participó en el podcast Call me Daddy, conducido por Alexandra Cooper, en donde fue consultado acerca de las dificultades de seguir trabajando con su ex pareja y entregó detalles del bullado quiebre.

Tras ser consultado, el protagonista de Zack y Cody se sinceró y señaló que a pesar de que fue mutua la decisión de terminar, él fue el primero en irse, pero que no fue una sorpresa debido a como se encontraba la relación, "para ser honesto, cuando estás en una relación por tanto tiempo y alguien se va, no es… una sorpresa”, expresó, agregando que "sé que nos hicimos mucho daño".

Asimismo, Sprouse revela que la relación duró mucho más de lo que debería debido a que eran compañeros de trabajo, y a pesar de que ahora son buenos amigos, la situación si fue difícil en el set de la serie de The CW. "El trabajo se puso difícil porque era difícil suspender todo lo que sentíamos el uno por el otro y no nos permitía el lujo de la distancia para superar eso realmente”.

“Creo que si me hubiera amado un poco más, probablemente me habría ido un poco antes, pero sentí que tenía que cuidar a muchas personas a mi alrededor, lo cual no era bueno para mí”, expresó.

Rumores tras el quiebre

La pareja comenzó una relación durante el 2017, ambos se conocieron en el set de Riverdale en donde interpretan a Jughead Jones y Betty Cooper, personajes que fueron pareja durante las primeras cuatro temporadas de la ficción basada en los cómics de Archie.

La pareja terminó durante marzo del 2020, previo al estreno de la quinta entrega de la serie, sin embargo, no lo anunciaron públicamente hasta agosto del mismo año, lo que dio lugar a especulaciones por parte de los fans y los medios, sobre infidelidades, luego de que Cole comenzó a salir con su actual pareja, la modelo Ari Fournier, durante el mismo año.

“Me he dado cuenta ahora, en retrospectiva, probablemente debería haber dicho algo de inmediato. No pensé que el público necesitaba permitirse el lujo de mi propia angustia… pero esa zona gris creó muchos rumores y chismes que terminarían afectándome a mí y a mi salud mental un poco después”, expresó.