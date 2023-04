Sexo/Vida ha sido posicionada como una de las series románticas más populares del catálogo de Netflix en el último tiempo, y este año regresó a la pantalla con una segunda temporada. Sin embargo, a pesar que la nueva temporada logró una buena audiencia en materia de cifras, el rey del streaming decidió cancelar una tercera entrega. Descubre qué sucedió en el siguiente título.

¿Por qué cancelaron la serie Sexo/Vida de Netflix?

Según señala un portavoz de Netflix, quien no ha brindado su identidad, explica que la segunda temporada de Sexo/Vida tuvo "una conclusión natural, mencionando cómo la serie romántica cerró la saga de personajes clave y les proporcionó un final feliz". Dicho esto, la plataforma agradeció el trabajo realizado al equipo creativo, como a los productores, el elenco y el equipo técnico. Entonces, la razón sería simplemente a que la historia llegó a su final.

Sin embargo, esta decisión no fue del agrado de su protagonista, Sarah Shasi, quien en conversación con el podcast 'Not Skinny But Not Fat', se refirió sobre las dificultades de filmar la segunda temporada.

"No voy a dejarlo, pero definitivamente no tuve el apoyo que tuve en la primera temporada de las personas involucradas en el programa", dijo Shahi. "Se convirtió en algo muy diferente para mí, y no tengo miedo de decir eso... luché con el material. Simplemente no sentí lo que tenía en la primera temporada, igual nunca voy a volver a trabajar para Netflix después de decir todo esto, pero no puedo mentir''.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Sexo/Vida en Netflix?

La descripción oficial del sitio señala lo siguiente:

“El atrevido pasado sexual de una mujer choca con su presente como esposa y madre cuando su ex, un chico malo con el que no puede dejar de fantasear, vuelve a su vida”.

¿Cuál es el reparto de Sexo/Vida en Netflix?

El elenco oficial es el siguiente.