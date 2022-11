¿Qué pasó? Revelan por qué Melón y Melame no se presentarán en la Teletón 2022

Muchos números artísiticos acompañarán a la Teletón 2022. Uno de los elementos fuertes es el húmor, donde se presentarán diversos números que aportarán la cuota de risa y por supuesto la causa que gira en torno a la colecta solidaria. Uno de los humoristas era Melón y Melame, sin embargo, se ha revelado su baja del escenario.

¿Por qué Melón y Melame ya no se prestará Teletón 2022?

Gigi Martin, conocido por encarnar a Melón (de Melón y Melame), declaró sobre la salida del dúo humorístico que integra junto a Mauricio Flores en no presentarse en Teletón. Al saber el anuncio de inmediato se publicaron diversas especulaciones sobre el hecho, sin embargo, el comediante aclaró que fue una decisión personal.

“La verdad es que ‘Melón y Melame’ no se bajó, se bajó Gigi Martin”, explicó el humorista en converasación el medio Hora.cl

Además, Gigi Martin explicó la razón de su determinación.“Yo tengo evento, yo tengo trabajo hoy día. Aunque me haya salido a la hora que me haya salido, yo tomé el evento y prioricé mis necesidades”, complementó.

De la misma forma, recordó eventos del pasado que lo motivaron a actuar. "Para la pandemia nosotros quedamos solos, a nosotros no nos ayudó nadie, nadie. Tuvimos que reinventarnos. Nadie llamó para preguntarme si teníamos o si no teníamos (dinero), entonces hoy día me salió esta pega y tengo que priorizar mis necesidades”.

¿Qué humoristas estarán presentes en Teletón 2022?

Humoristas confirmados son Stefan Kramer, el conocido imitador ha entregado su cuota de risa al público con mucho éxito en ediciones anteriores. Otro artista del húmor es Felipe Avello, el periodista especializado en la comedia, quien de seguro presentará su stand up comedy que aborda sus experiencias de vida.