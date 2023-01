No solo serán artistas musicales, si no que también el húmor estará presente. Descubre cuáles son los comediantes que se presentarán en la comuna.

Cuando se realizó por primera vez el Festival de Puente Alto en el año 2022, las autoridades quedaron satisfechas con la celebración que trajo buenos momentos para los vecinos y sus familias. Es por eso que este año, llega con todo en su segunda versión, la cual trae una interesante programación pensada para todas las edades. Además, no solo será música, si no que también habrá humor.

¿Cuáles son los humoristas que se presentarán en el Festival de Puente Alto 2023?

Diversos comediantes serán los encargados del humor en esta gran celebración.

Yerko Puchento

Arturo Ruiz Tagle

Paúl Vásquez.

El ex rostro de televisión, Daniel Alcaino, presentará su personaje de Vértigo, Yerko Puchento para hacer reír al público puente altino con sus chismes y mensajes sin filtro. Además, estará Arturo Ruiz Tagle, quien siempre realiza sus espectáculos de stand up comedy. Finalmente, el querido ex Dinamita Show, Paul Vásquez será otro comediante que dará a conocer su rutina humorística a los vecinos de la comuna.

¿Cuál es la programación completa del Festival de Puente Alto 2023?

Si no conoces nada de este gran evento de verano, no te preocupes, pues te contaremos a continuación todos los artistas que se presentarán durante la celebración local.

Jueves 26 de enero

Luis Jara

Yerko Puchento

Gondwana

Cris MJ

Viernes 27 de enero

Shirel

Ella Baila Sola

Arturo Ruiz Tagle

Santa Feria

Sábado 28 de enero

Cami Gallardo

Paul Vásquez

Bacilos

Domingo 29 de enero

Shamanes

Sergio Freire

Joe Vasconcellos

¿Cómo adquirir entradas para el Festival de Puente Alto 2023?

Para conseguir boletos para ingresar al Festival de Puente Alto, puedes dirigirte a las siguientes instituciones:

Centro Cultural de Puente Alto (Av. Eyzaguirre 02115) de 10:00 a 18:00 horas.

Delegación Municipal Bajos de Mena (La Lechería 3162) de 10:00 a 16:30 horas.

Centro de Extensión Municipal Laurita Vicuña (Av. Ejército Libertador # 2341) de 10:00 a 16:30 horas.

Centro de Extensión Municipal Don Ramón (Av. Luis Matte Larraín Oriente # 02472) de 10:00 a 16:30 horas.

Parque Nuestra Señora de Gabriela (Av. Concha y Toro # 3214) de 10:00 a 16:30 horas.

Cabe señalar que, para el retiro de entradas, debes ser mayor de 18 años y presentar tu carnet de identidad. Por otro lado, quienes tengan 12 años deben tener su boleto para ingresar.